GARCÍA LUNA A UN PASO DE EMPINAR A FELIPE CALDERÓN.

Qué espera Estados Unidos para llamar a declarar al expresidente Felipe calderon por ilícitos que le imputan a su exsecretario Genaro García Luna quien intento mandar a callar a testigos que lo involucren en los delitos que cometió en México apoyado por el mando de ser el jefe de la policía Federal y quien estuvo apoyado por las secretarias de las fuerzas armadas, secretario policía que tiene condecoraciónes, como no iba a notar que agentes federales de estados unidos encubiertos, que se hacían pasar por sicarios de la mafia rusa, así de sencillo esta cayendo en la desesperación de querer callar a quienes lo quieren traiciónar, ahora con estas nuevas evidencias de la Fiscalía de Nueva York salen a relucir un esquema de sobornos, amenazas contra periodistas e intimidaciones contra testigos ordenadas desde la cárcel en los Estados Unidos de América, esta ocasión García Luna tendrá un juicio difícil de ganar. Felipe Calderon deberá demostrar que no tuvo nada que ver en todo el sexenio del poder que llevó un secretario, que no trabajó por México, trabajó para tener poder y dinero, ahora entendemos lo que Decía Calderón que combatían a todos los carteles, entender es muy simple nos engañaron 6 años o como poder llamarle a un gobierno donde se desató una guerra que decían era por limpiar México de toda la delincuencia,

es momento de sacar a la luz quien o quienes protegían a García Luna, que políticos y periodistas protegieron su imperio sangriento que destruyó a familias mexicanas, ahora la FGR, lo quiere traer por tres delitos, acaso algo no quieren que hable en Estados Unidos, esta vez debemos saber hasta donde llegó la corrupción política, ahora el presidente López obrador pide que saquen los audios con ellos, la verdad, al igual pide protección para los testigos que pueden estar en peligro por #GarciaLuna que no se quite el dedo del renglón, al querer callar a quienes lo pueden señalar, incluso sus ex colaboradores como Cárdenas Palomino, Facundo rosas, entre otros que decidan salvar su pellejo ante la protección que brindaba, la Policía Federal a algún cartel del narcotrafico.



Usted que opina de lo que sucede con el ex flamante secretario de seguridad pública Federal.

Calderón hinojosa debe ser investigado o cree que el ex policía del año García Luna, actuaría solo.

