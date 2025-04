GATELL VS MARIO DELGADO.

El Dr. Hugo López Gatell analizó la estrategia del secretario de la SEP para eliminar la comida chatarra en las escuelas. Criticó especialmente la inclusión de empresarios que venden estos productos en una junta con este encargado de la educación en México. Aclaró: “No estoy difamando al secretario de Educación, él solo está presumiendo sus acciones. Yo solo las estoy analizando. Otros comportamientos que son idénticos a los de funcionarios de Calderón y Peña Nieto, está estableciendo este mecanismo de colaboración, dice en su Twitter que van a colaborar, y en que van a colaborar quiere decir ser partícipes de la toma de decisiones de este programa de protección de la salud de toda la comunidad educativa, no solo la infancia y la adolescencia, como él lo está conduciendo”comento el ex sub secretario de salud con López Obrador, el Dr. López-Gatell. ¿Cómo se reúne con aquellos que venden estos productos que retiraron de las escuelas, aceptar algún apoyo es tener que darles algo a cambio? El gobierno federal puede comprar todo lo necesario para las escuelas y los estudiantes, porque hacer un trato con quienes buscan un beneficio que ya les retiraron, así lo expresó en conocido programa el Chamuco. ¿Qué opinan? Www.elcambiodemexico.com

