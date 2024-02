Giran orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de vaca.

Es tiempo de rendir cuentas y ahora le tocó a ex mandatario tamaulipeco García Cabeza De Vaca quien ahora tiene una nueva orden de aprehensión en su contra, en esta ocasión se la giro un juez del Estado de México, por presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, hace unas horas lo confirmaron en su despacho de abogados y la Fiscalía mexicana. Que pensara la candidata del #PRIAN quien recientemente se tomó una foto con este ex político en su viaje por los estados unidos. Www.elcambiodemexico.com

