Gobernación pide a los senadores de Morena preservar la unidad, tras disputas internas

“Ya vimos que no cumplen: ahora está en la Corte una acción de inconstitucionalidad de los partidos que dieron su palabra. Pero si no somos capaces de mantenernos unidos, pues tampoco vamos a ser capaces de ejercer la autoridad moral que los haga cumplir los acuerdos”, dijo.

El secretario de Gobernación pidió no confiar en los adversarios, pues afirmó que no cumplen los acuerdos políticos.

“Si no somos capaces de mantenernos unidos, de respetarnos entre nosotros, no vamos a ser capaces de construir acuerdos con la Oposición que nos permitan tener la mayoría constitucional que esta reforma requiere”, dijo.

El secretario pidió a los senadores de Morena no perder el tiempo en estériles batallas al interior, (puesto que) eso no vale la pena”.