“La actitud indebida o delitos cometidos por miembros de una institución no deben encubrirse para no manchar a la institución”, subrayó

“Somos completamente libres y eso es lo que debemos de procurar hacia delante, que la autoridad no esté subordinada a ningún grupo de interés creado, que el gobierno represente a todos, que se gobierne para todos, no que sea un gobierno secuestrado, tomado por una minoría como sucedía”, aseveró

“Antes, las masacres se ordenaban desde arriba; la política, supuestamente de seguridad, la llevaba a cabo García Luna y era la de ‘mátalos en caliente’, era la guerra, a los heridos los remataban y había ajusticiamientos. Estos son casos aislados y cuando se dan, se castigan, no se permiten; o sea que no somos iguales”, enfatizó el mandatario.

“Ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir. Nosotros no somos iguales a los anteriores gobiernos. Entonces, cuando hay un abuso, hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto de ponerse a disposición los responsables de las autoridades competentes”, precisó.