López Obrador

GRACIAS PRESIDENTE Andrés Manuel López Obrador EN EL POEMA Y SUS PALABRAS, OBSERVO QUE EMPIEZA A DESPEDIRSE DE LA PRESIDENCIA, LE PUEDO DECIR QUE ES TIEMPO DE DEDICARLE AMOR Y FELICIDAD A SU ESPOSA Beatriz Gutiérrez Müller Y SUS HIJOS, DEMOSTRÓ QUE ES POSIBLE TENER UN MEJOR PAÍS.

Www.elcambiodemexico.com

Comentario del presidente a la juventud y los mexicanos:

Es un repaso sobre mi vida pública; está dirigido y dedicado a los jóvenes porque creo que hay algunas enseñanzas que les van a ayudar, sobre todo a los que quieren dedicarse al noble oficio de la política”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su nuevo libro titulado: ¡Gracias!

En un video publicado en redes sociales, mostró la publicación que marca su retiro de la vida política, pues recordó que se jubilará en siete meses y 22 días, cuando termine su periodo oficial como jefe del Ejecut

“La política es tan importante, tan humana, tan limpia que ni los más sucios políticos han podido manchar. En esencia, la política es hacer historia, es servir al prójimo, a nuestros semejantes. Tiene mucho que ver con los ideales y con la mística”, expresó.

En los pasillos del Palacio Nacional,

el mandatario leyó el poema de Amado Nervo, titulado. En Paz.

Dice;

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,porque nunca me diste ni esperanza fallida,

ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

Porque veo al final de mi rudo caminoque

yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,

fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales coseché siempre rosas.…Cierto a mis lozanías va a seguir el invierno:¡

mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;

mas no me prometiste tan solo noches buenas;

y en cambio tuve algunas santamente serenas…Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.

¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Www.elcambiodemexico.com