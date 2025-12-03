Grecia Quiroz se subió al ring político y ahí no existen duelos, ni tristeza, solo búsqueda de poder.

Prediccion política. La columna.

La encrucijada de poder que penetro Grecia Quiroz, hay no existe luto, ni dolor, solo poder que muchos aprovechan para levantar su barco caído, como paso con acción nacional.

En política, las ausencias suelen convertirse en vacíos de poder.

Recordemos que donde hay un vacío, siempre habrá manos dispuestas a llenarlo.

Ese es el dilema que hoy enfrenta

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo,

quien decidió abrirse paso en la arena pública justo cuando la herida personal aún no termina de cerrar.

Quienes la rodean lo saben: el duelo genera empatía, respeto y silencio.

Pero la política opera con otras reglas.

Aquí no hay tregua emocional ni compasión personal.

En el momento en que Quiroz dio el salto, dejó de ser intocable.

Desde entonces, comenzaron a aparecer operadores, asesores improvisados y grupos que vieron en su figura una oportunidad para reposicionarse o reactivar viejas ambiciones.

Pero hay un punto importante que al confrontar abiertamente a la Cuarta Transformación, Quiroz no solo tensiona su propia narrativa, sino que también ofrece un incentivo a la oposición, que aprovecha cualquier fisura para construir escenarios favorables.

Es una ecuación conocida: quien golpea hacia dentro, fortalece hacia fuera.

El riesgo no es menor. La agrupación que encabeza en nombre de su fallecido esposo y que en su origen representaba un proyecto comunitario y de convicciones firmes podría comenzar a cuestionar su conducción si percibe que la estrategia ya no responde al legado de Manzo, sino a una agenda dictada por actores externos o por la presión mediática del momento.

La política es un campo minado, y cada paso dado desde el duelo puede ser interpretado, utilizado o distorsionado. Quiroz se encuentra en una encrucijada: consolidar su figura con temple, estrategia y disciplina, o caer en la dinámica de confrontación que solo beneficia a quienes buscan debilitar el movimiento que dice representar.

El capital emocional tiene fecha de caducidad. El político, en cambio, se construye o se destruye todos los días.

Por. Antar Moises N.