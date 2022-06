Grupo AA denuncia desalojo de iglesia en Lomas de Chapultepec

“La Iglesia nos permitió construir un lugar donde no estorbamos, no molestamos, y ahí tenemos sesionando, 32, 33 años, sin que se generara en este tiempo ninguna queja de molestia. Sacaron todas las sillas, todas las mesas, pues nos despojaron, fui a levantar el acta de despojo. De repente el padre Mauricio nos avisa que con motivo de que iba usar el lugar como criptas, nos dijo que ya no podíamos utilizar el lugar”, dijo Alonso Pérez, integrante del grupo AA Nuevos Virreyes

You may also like