Gutiérrez Müller llama a casas subastadoras en Europa a dejar de vender el patrimonio de México

“Estos murales retratan violencia, injusticia, dominación, esclavitud. Esta no es la sociedad a la que debemos aspirar, debemos aspirar a una sociedad que estamos construyendo a través de tres poderes fundamentales, los de la República, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Una república democrática y, de derecho, de esa forma también me sumo a los elogios al presidente de la Suprema Corte, quien ha hecho un combate frontal a la corrupción, pero ese combate también es nuestro, todos, hasta en las piezas arqueológicas, en las obras de arte”, comentó Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México.

“Desde aquí nuevamente hacemos un llamado a las casas subastadoras que en Europa venden nuestro patrimonio, el que nosotros no defendemos, porque hay excavaciones clandestinas en zonas arqueológicas, porque hay sustracción de documentos u obras en las oficinas públicas, en los archivos, en las bibliotecas, en los museos. Es muy difícil robarse un mural, pero si pudieran, lo hubieran hecho, el próximo 11 de febrero se llevará otra subasta nuevamente, hemos hecho la protesta ya desde México, algunas personas que estamos moviéndonos en este sentido, porque queremos seguirle diciendo, sobre todo a los compradores, no lo hagas, eso que quieres comprar puede que sea falso, de hecho, se van a subastar piezas falsas, pero sobre todo estás contribuyendo al robo de patrimonio de una Nación”, dijo Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta honoraria del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México.