Hacienda pidió a empresarios no abusar en precios ante aumento de inflación: AMLO

“Tenemos que controlar la inflación y también no se puede hacer por decreto, pero sí hay mecanismos que pueden aplicarse, nos ayuda mucho a nosotros el que tenemos posibilidad de controlar el precio de combustibles, el que no aumente el precio de las gasolinas, eso ayuda”, manifestó.

“Ya el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez) habló con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial para que nos ayude hablando con empresarios con el propósito de que no se abuse, que no sean ventajosos”, afirmó AMLO en su conferencia mañanera desde Villahermosa, Tabasco.