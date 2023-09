Hay políticos que aun cuando conocen el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador deciden provocarlo como sucedió cuando enfermo de covid, han dicho abiertamente en sus redes sociales sigan haciéndolo enojar para librarnos de él, Cuando pienso en los tipos de comentarios y deseos negativos, más, aun cuando muchos mexicanos dicen tener una religión distinta, pero todos nos lleva a un mismo ser espiritual. Estas formas de actuar en la mayoría del mundo, se le llama karma, boomerang, todo regresa a quien lo desea, dicen los escritos sagrados que; todo regresa donde más duele, no sabría decir que pueda pasar, pues todo tiene un retorno al ser humano. Recuerdo hace unos meses que informo que tenía Covid 19, a las horas medios informativos de los opositores decidieron salir con sus especulaciones mal intencionadas, como aquellas por parte un fiel opositor Ferriz De Con para entender bien del personaje que hablamos fue en ese momento quien escupió un exceso de odio y me pregunto que le pasaría en la vida para ser tan infeliz y vomitar tanto veneno contra las personas que no entran en su círculo político, recuerdo que así hablo de otros presidentes anteriores, más cuando soñó tener oportunidad de llegar a gobernar este país, con sus antecedentes familiares que se hicieron públicos, debería dedicarse a recomponer lo que lastimo en su hogar y su familia, es algo público qué salió en todas las revistas de espectáculos, que hasta el día de hoy esa noticia quedó grabada en su historia familiar. Así las cosas con la oposición. Antar Moisés N. Www.antarmnacif.com #Prediccionpolitica

