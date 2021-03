Héroe de la película “Hotel Ruanda” se niega a comparecer en su juicio por terrorismo

Paul Rusesabagina , protagonista de la película “ Hotel Ruanda “, juzgado desde mediados de febrero en Kigali por “ terrorismo “, no compareció el miércoles, 24 de marzo de 2021, en su juicio e informó a las autoridades penitenciarias que ya no asistirá a las audiencias por estimar que se había violado su derecho a defenderse.

