Hombre acusado de exhibicionismo llega desnudo a las puertas del juzgado

Alejando y su abogado son de la creencia de que no es obsceno ir por la calle desnudo, aunque sí lo es cuando se realizan ciertos actos en la vía pública como la masturbación. “Entendemos que ir desnudo es ejercer la libertad ideológica”, explica Pablo Mora, quien lamentó que “la ley no es clara”.

“La mayoría de sanciones que le ponen no suelen ser por la vía penal, sino por vulneración del artículo 37 de la conocida como Ley Mordaza, que sanciona el exhibicionismo obsceno cuando no sea delito, es decir, cuando no se produzca ante menores”, señaló el letrado.