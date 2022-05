Hombre ataca a la Mona Lisa lanzándole pastel en el Museo del Louvre

Este domingo 29 de mayo de 2022, la Mona Lisa, una de las obras de arte más reconocidas a nivel mundial, sufrió un ataque con un pastel por parte de un visitante del Museo del Louvre, en Francia.

De acuerdo a testimonios en redes sociales, de personas que estaban en el museo este domingo, fue un hombre disfrazado de anciana, que ingresó al museo en una silla de ruedas y así pudo aproximarse al famoso cuadro de Leonardo da Vinci, el que terminó por atacar el cuadro con un pastel.

Visitantes en el museo también mencionaron que los policías del lugar actuaron de forma rápida y expulsaron al autor del ataque, quien mientras era retirado decía frases a favor de la protección del planeta, pero no se reveló su identidad.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022