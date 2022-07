Hombre se hizo la vasectomía sin decirle a su pareja; ella quedó embarazada

“No quería saber nada más con ellos, porque no quería que me siguieran lastimando”, dijo.

“Y un día llegó a casa y me dijo: ‘Estoy embarazada’. Pensé que sería otro embarazo psicológico, pero esta vez los estudios dieron positivo”, contó. “Obviamente, ella no sabía que tenía la vasectomía y le pregunté algo histérico ‘¿de quién era?’”.

La operación fue un éxito y él ya no era fértil. Así que su reacción cuando su novia le dijo que estaba embarazada no fue de alegría .