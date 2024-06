HUBO BRUJERÍA Y MAGIA NEGRA EN CAMPAÑAS POLÍTICAS ESTE 2024

EXISTIÓ MAGIA NEGRA O BRUJERÍA EN CAMPAÑAS ALGUNAS PERSONAS ASEGURAN HABER PASADO COSAS INEXPLICABLES COMO ENFERMARSE. ACCIDENTES. CANSANCIO. ANSIEDAD Y ENOJO.



Www.elcambiodemexico.com



En entrevistas y pláticas algunas personas cercanas a candidatos comentaron sucesos que pasaron después de encontrar afuera de sus casas de campaña o sus hogares diversas cosas tiradas entre ellas huesos. Flores. Sal. Tierra. Gallinas con sangre. Muñecos. Etc. Etc. Hasta donde puede el mal lograr afectar a una persona, haz pasado algo que no tenga explicacion, de ser así les gustaría que hubiese un invitado que nos hable de la brujería y los peligros.

O no creen en las cosas de esta magnitud de los ataques de brujería. Vudú. Hechicería. Magia negra.

Www.elcambiodemexico.com