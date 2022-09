Huracán Fiona provoca destrucción en la costa este de Canadá

El huracán Fiona azotó con fuerza la costa atlántica de Canadá el sábado, matando a una mujer y dejando sin electricidad a 500 mil hogares.

Te recomendamos: El poderoso huracán Fiona toca tierra en Nueva Escocia, en el este de Canadá

Árboles arrancados, casas arrasadas, líneas eléctricas dañadas fueron algunos de los daños causados por el fenómeno natural.

Se espera que las ráfagas de viento violentas persistan hasta la noche, señaló el meteorólogo Bob Robichaud, quien sin embargo señaló que “las condiciones deberían mejorar gradualmente durante las próximas tres a seis horas”.

Según las autoridades canadienses, Fiona, degradada a tormenta postropical, aún provocaba vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h) a las 17:00 y se desplazaba a una velocidad de 37 km/h hacia el noreste.

Dos mujeres fueron llevadas por las aguas en Channel-Port aux Basques, en la provincia de Terranova, según una portavoz de la policía.

Here is the latest update on #Hurricane #Fiona.

Hurricane Fiona has the potential to be a landmark weather event in Eastern Canada this weekend, and we encourage the public to continue to monitor the forecasts regularly.

Read the new bulletins at: https://t.co/QURfkCQp7W pic.twitter.com/RSdj9L75RI

— ECCC Canadian Hurricane Centre (@ECCC_CHC) September 22, 2022