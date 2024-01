Igor Roji exalcalde de Orizaba, creador del teleférico y aportar ideas para ser un pueblo mágico y la más limpia de México con Juan Manuel Diez renuncio al Revolucionario Institucional de Alito moreno que pone en puestos importantes a sus cercanos y amistades como lo explica el político en su renuncia. Decide apoyar a Rocío Nahle quien es la abanderada de Morena para la gubernatura del estado jarocho, ante miles de simpatizantes en Coatzacoalcos estuvo presente el empresario orizabeño, quien decide dejar atrás ese PRI, que le brindo gran parte de su vida y hoy bajo el poder de Alejandro Moreno Cárdenas cambiaron las reglas para quienes no forman parte de su equipo, y por ello miles de priistas están renunciando alrededor de México, sin duda algunos no merecen estar en Morena, otros como Igor Roji, quien su labor fue reconocida por gran parte de empresarios y orizabeños, decidir brindar su apoyo a Morena, le brindará muchos puntos de la zona Centro de Veracruz a Claudia Sheinbaum como a Rocío Nahle. Veremos aún muchos políticos que seguramente dejarán las filas del tricolor; seguramente no todos tendrán lugar en el partido que fundó el presidente. De México. Www.elcambiodemexico.com

