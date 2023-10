Así poder beneficiar a población sin seguridad social. Tenemos el compromiso que el 21 de marzo ya vamos a poder decir que en 23 estados: médicos generales, especialistas, medicinas, todas, estudios, intervenciones quirúrgicas de manera gratuita; atención de calidad. Hemos venido construyendo este nuevo sistema de salud pública para atender a todos y garantizar el derecho a la salud, afirmó. Sobre la basificación al personal, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que el próximo noviembre habrá 18 mil 012 trabajadores de la salud con base. Estamos empezando por el personal que no tenía base en ninguna institución, es decir, una persona que tenía una base en el Seguro Social o en el ISSSTE o en alguna otra institución no está en la primera etapa por un tema de justicia laboral, explicó en conferencia matutina. El personal labora dentro de los 714 hospitales de segundo y tercer nivel de atención y los 13 mil 969 centros de salud incorporados al sistema de federalización en 23 estados: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En esas entidades también se lleva a cabo la rehabilitación y equipamiento de unidades médicas, remarcó el titular del IMSS. “La intención es que todas las unidades de primer, segundo y tercer nivel tengan inversión en equipamiento, pero también en la rehabilitación: puesta en marcha de quirófanos, impermeabilizaciones, cuartos de máquinas, cosas que muchas veces no se ven, pero que son fundamentales para la operación hospitalaria”, refirió. Www.elcambiodemexico.com

You may also like