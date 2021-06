INAI, uno de los ‘organismos que deberían desaparecer’: AMLO

“Vamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos, lo concebimos desde el inicio, limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción de modo que no hay corrupción, no se permite en el gobierno”, dijo AMLO.

