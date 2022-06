Inasistencia de AMLO a Cumbre no afectará relación con EUA, reitera Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la IX Cumbre de las Américas no afectará las relaciones económicas entre ambos países. Y respondió a la propuesta de México en el encuentro regional, a través del canciller Marcelo Ebrard, de tener un nuevo orden interamericano que incluya a todas las naciones.

“¿Que si va a afectar el negocio entre México y los Estados Unidos porque no fue el presidente allá? No, no va a afectar nada. Miren México estaba ahí presente ¿Cómo nos reunimos con todas las Américas? Pues ese es el sueño ¿no?, ese es el sueño del presidente Biden y de los Estados Unidos. Que un día el pueblo de Nicaragua sea pueblo libre, con libertad, con prosperidad, también con Venezuela y también con Cuba. Las diferencias que tenemos ahora con México se respetan porque México tiene una vista diferente que la que tenemos en eso ¿no?, pero no vamos a dejar nosotros, los Estados Unidos, el secretario Blinken, el presidente Biden, dejar que esas cosas nos hagan al lado de las oportunidades positivas que tenemos”, indicó Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.