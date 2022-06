Influencer le responde al chef mexicano que la exhibió como una “gorrona”

Un influencer no es quien te hace comprar algo, un influencer es quien cambia tu vida, quien te ayuda y mejora sin recibir nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y a mi solo me interesa ser el influencer de mis hijas. Cuenten quien es su influencer favorito?

Gutiérrez ofreció una disculpa al chef si se sintió ofendido por su propuesta de un canje publicitario. “Yo pienso que no actué mal de ninguna manera, solamente estaba haciendo una propuesta; si él lo tomó mal, no fue mi intención”.

“Yo no estoy diciendo que me tienen que decir que sí”, dijo la creadora de contenido. “Entiendo completamente que no a todo mundo les funciona estas tácticas y es súper respetable, pero bueno, cada quien tendrá su forma de decirlo, su forma de expresar su descontento”.