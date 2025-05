Investigarémos a fondo el homicidio de candidata y simpatizantes de morena en Texistepec: Gobernadora

Ningún cargo o puesto vale la vida de una persona. Vamos a dar con los responsables de este cobarde asesinato a la candidata y simpatizantes de morena en Texistepec; 4 personas fallecidas y 3 heridos. He instruido a seguridad. Asi mismo que la Fiscalía no parar hasta encontrarlos. Los simpatizantes no deben ser olvidados, dieron la vida por un credo político y sin deberla destruyen su futuro.

