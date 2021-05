Israel bombardea sede de la agencia AP y Al Jazeera en Gaza

“Este canal no será silenciado. Al-Jazeera no será silenciada”, dijo una presentadora de Al-Jazeera English, con la voz cargada de emoción.

Un ataque aéreo israelí dirigido intencionalmente destruyó el sábado un edificio de 12 pisos que albergaba las oficinas en Ciudad de Gaza de The Associated Press y otros medios informativos, horas después de que otro ataque aéreo –contra un campo de refugiados densamente poblado en la ciudad– matara al menos a 10 palestinos de una familia numerosa, la mayoría niños.