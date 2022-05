Italia urge a la UE aclarar si cederá a pago con rublos del gas ruso

“Es muy importante que la Comisión exprese una opinión jurídica clara sobre si el pago en rublos incumple las sanciones o no, es la única manera de mantenernos todos unidos. Si no hay una línea, cada empresa o país hará lo que crea conveniente”, sostuvo Draghi, en una rueda de prensa, al término del Consejo de Ministros de este lunes.

You may also like