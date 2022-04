Jada Pinkett creería que Will Smith “exageró” al golpear a Chris Rock

Por el momento no se ha dado a conocer una declaración o comunicado oficial por parte de Jada. Por su parte, Will Smith se disculpó con La Academia, institución a la que le presentó su renuncia como miembro, y con Chris Rock. Además de que, se ha dicho, entró a una clínica de rehabilitación para lidiar con el estrés.

“Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección . Es una mujer fuerte, una mujer con opinión y puede luchar sus propias batallas, pero ella estará a su lado”, dijo la fuente.

La fuente cercana a Jada también aseguró que ella no está enojada con Will Smith, aunque tampoco quería que se involucrara en un problema por defenderla.

Las reacciones de Jada Pinkett descritas fueron algunas de las que se publicaron en redes sobre la situación; sin embargo, una fuente ha revelado a Us Weekly lo que la esposa de Will Smith pensaría sobre lo sucedido.