Jefe de tecnología ofrece disculpas ‘sinceras’ tras caída de Facebook y WhatsApp

Los servicios de Facebook y las aplicaciones de su propiedad (Instagram, WhatsApp y Messenger) sufrieron, el lunes 4 de octubre de 2021, caídas generalizadas en varias partes del mundo, denunciaron los propios usuarios a través del portal Downdetector.

Decenas de miles de internautas en Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia y otros países acudieron al portal online para informar que no podían acceder a los servicios.

En el caso concreto de la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, cuando los usuarios envían mensajes, les aparece la palabra “conectando” y el icono de un reloj, pero el contenido no llega a enviarse a su destinatario.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible

— Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021