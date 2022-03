Jeff Koons enviará sus esculturas a la Luna

Jeff Koons, el artista estadounidense vivo más cotizado, aterrizó en el metaverso con su primer proyecto NFT, “Moon Phases”, una colección de obras digitales respaldadas por una versión física con las que busca conquistar otro hito: exponer sus esculturas en la superficie de la Luna.

Un grupo de esas piezas tangibles viajará a finales de 2022 a la Luna a bordo de una misión autónoma de una contratista de la NASA, Intuitive Machines, anunció en un comunicado la galería Pace de Nueva York, colaboradora de Koons en este proyecto a través de su plataforma de criptoarte, Pace Verso.

I am very excited to announce my first-ever NFT project, “Moon Phases” rooted in humanistic and philosophical thought. Space explorations have given us a perspective of our ability to transcend worldly constraints.

