Joe Biden firmará la Ley Renacer que amplía las sanciones a Nicaragua

Preguntado por qué Biden no firma la legislación antes de las elecciones en lugar de después, el funcionario respondió que es “importante que (la Casa Blanca) no haga nada que distraiga de lo que va a ser un claro abuso de poder” en Nicaragua.

La fuente no llegó a confirmar la fecha exacta en la que el presidente firmará la ley, pero el mandatario tiene previsto pasar este fin de semana en su casa de Rehoboth Beach (Delaware), por lo que es probable que no llegue a rubricar la medida hasta el lunes como pronto.