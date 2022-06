Jorge Polanco un joven de la nueva era del partido verde en México.

Quien es jorge Polanco, un joven que se ha dedicado a trabajar por el partido verde ecologista de México, en sus elecciones las personas lo abrazan y le agradecen, por que más allá de la política o elecciónes, el los visita en tiempos que no hay elecciones para tomar un buen café o una charla amena, son personas que han creado un lazo con el, con ello las personas ven en jorge, no sólo un político que sólo los visita en elecciones, también un amigo que les quita dudas en tiempos que no hay elecciones, este joven crece y es una opción para el futuro en este partido político que renace, seguramente tiene la experiencia para trabajar en cualquier partido, pero el aclara mi camiseta y corazón están con el partido verde ecologista de México, tu que opinas conoces políticos que tengan la camiseta puesta o solo a políticos que desean llenar su cartera.

