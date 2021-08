Joven con 3 trabajos celebra que pudo comprarse un refrigerador y se hace viral

En redes sociales se volvió viral la historia de un joven argentino que gracias a los tres trabajos que tiene pudo comprarse un refrigerador.

Mariano Cantero, un joven de 18 años que vive en Argentina, logró comprarse un refrigerador con el dinero que ahorró en sus tres trabajos.

Este logró fue compartido en su cuenta de Twitter, donde adjuntó una foto en la que posa junto a su nuevo refrigerador.

Luego de volverse viral, este tuit generó diversas reacciones y comentarios en redes sociales, en donde la mayoría de los usuarios elogian la perseverancia del joven y sus ganas de salir adelante.

Al ser entrevistado por el medio local La Nación, Cantero narró que desde que se mudó quería comprarse un refrigerador.

Entre risas mencionó que una de sus motivaciones para comprarse este artículo fueron los chistes que le hacían sus amigos por no tener hielo en su casa.

“Mis amigos me descansaban porque no tenía hielo. Esa foto que me sacó mi mamá cuando me la compré era para mi grupo de amigos para decirles que ahora iban a tener hielo”