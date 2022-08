Joven gasta todos sus ahorros en fiesta de 18 años y no asiste nadie

En su cuenta de Twitter, una joven compartió la desafortunada experiencia que vivió al tratar de celebrar su fiesta de 18 años. Pese a gastar todos sus ahorros, ninguno de sus invitados asistió.

N+ te recomienda: Fiesta de cumpleaños deja sin luz a colonia de Monterrey

Los hechos sucedieron en Argentina, donde reside Pilar Armijo. Esta joven compartió en sus redes sociales los preparativos para su cumpleaños, pero se llevó una sorpresa al ver que sus amigos le mintieron y decidieron irse a los bares de la ciudad a convivir, en vez de ir a su celebración.

Aunque sus invitados le dijeron que sí asistirían, la joven se quedó plantada y descubrió la mentira a través de varios videos en redes sociales. “Yo fui a sus cumpleaños siempre, no sé qué pasó”, mencionó una vez que nadie llegó.

Más tarde, cuando su historia llegó a medios de comunicación, Pilar narró a TN que había gastado 50 mil pesos argentinos, unos 7 mil 300 pesos mexicanos, en su celebración. La “fiesta rosa” contaba con el requisito de que los invitados portaran este color, mismo que tendrían todos los artículos necesarios para el convivio.

“ Trabajo de niñera y mi sueldo no es ni de la mitad de eso , tuve la ayuda de toda mi familia y me quedaron un montón de cosas que no se usaron. Entre ellas el salón, ya que lo terminé haciendo en casa de mis suegros porque este era muy grande para los que éramos”, narró.

Dado que Pilar se mudó recientemente, notificó a sus amigos sobre esta situación para que no se confundieran y pudieran planificar con tiempo su asistencia. Sin embargo esto no hizo ninguna diferencia en ellos. Algunos le dijeron que la ubicación estaba muy lejos, pero la joven alegó que un taxi colectivo era una buena opción que ninguno quiso tomar.

“A mis amigos de la escuela les avisé que ya que me mudé y estoy viviendo en un pueblo, al lado de San Lorenzo, lo iba a festejar allí, porque me quedaba más cómodo en todo sentido, y la mayoría me dijo que no había problema. Que iban a venir”, explicó