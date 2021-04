Joven mexicana envía duro mensaje a líderes del mundo por Cambio Climático

“Mi papá es otomí y me crió con esa filosofía de reciprocidad por la madre tierra. Quiero que mi legado sea que mis hijos no tengan que ser activistas climáticos”, finalizó Xiye Bastida, activista mexicana contra el cambio climático.

“Discurso a discurso me di cuenta que la ambición estaba demasiado baja de parte de todos los presidentes presentes, no solo AMLO. Sí fue un poco duro, pero siento que a veces sí necesitan ese mensaje de jóvenes”, Xiye Bastida, activista mexicana contra el cambio climático.

“A menudo ustedes nos dicen una y otra vez que estamos siendo irrazonables y no realistas. Pero quién está siendo irrazonable y no realista? Con soluciones nada ambiciosas y nada atrevidas?”, Xiye Bastida, activista mexicana contra el cambio climático.