Joven usa enjuague bucal para matar una cucaracha que entró a su oreja; termina en Urgencias

Por tratar de solucionar un problema de salud, se puede llegar a tomar decisiones drásticas aunque no del todo benéficas, así lo comprobó una joven que decidió echarse enjuague bucal en la oreja para tratar de matar a una cucaracha que entró en su cavidad, ¿qué fue lo que sucedió? Te lo contamos.

Fue a través de TikTok que la joven Nadia (@nadia.limzq) documentó su curiosa y desagradable experiencia de tener que asistir a urgencias después de que una cucaracha se le metiera en su oreja. En su video, Nadia mostró cómo fue su revisión y al final aseguró: “Todo está bien, la suerte no está de mi lado”.

i almost fainted when the doctor pulled out the severed body of the cockroach with it’s feelers out of my ear #tiktoksg

