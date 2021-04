Jueces y Magistrados exhortan a Diputados corregir reforma de la SCJN

Este viernes continuaron las reacciones tras la aprobación de ayer en el Senado, de un artículo transitorio que permitiría al ministro Arturo Zaldívar extender su presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 2 años más, hasta 2024.

La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación aclaró que el artículo transitorio que se incorporó a la ley orgánica del Poder Judicial “no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas”, por lo que hicieron un exhorto a la Cámara de Diputados para que “corrija” lo que calificaron como una “evidente transgresión constitucional”.

En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador también dio su opinión de estos cambios.

“Para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma del Poder Judicial. Le tengo confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma al Poder Judicial estoy de acuerdo; pero yo no voy a decidir, van a ser los legisladores. -¿Es un golpe de Estado el que se prolongue dos años más?- No, no, no, no”, aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.