Justin Trudeau se aislará cinco días tras contacto con persona con covid

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pasará los próximos cinco días en aislamiento tras entrar en contacto con una persona contagiada con covid, según informó el propio dirigente canadiense en Twitter.

Last night, I learned that I have been exposed to COVID-19. My rapid test result was negative. I am following @OttawaHealth rules and isolating for five days. I feel fine and will be working from home. Stay safe, everyone – and please get vaccinated.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 27, 2022