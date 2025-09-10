Karen Castrejon del PVEM despeja dudas, vamos con la presidenta de México por un mejor país.

El PVEM refrenda su compromiso con la transformación de México

La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) reiteró su respaldo absoluto al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando que la alianza política se sostiene sobre principios e ideales compartidos.

Karen Castrejón Trujillo, presidenta nacional del Verde, reaccionó a los señalamientos sobre la postura del partido y fue enfática:

“Estamos comprometidos con la transformación de México. Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Nos unen los ideales, los compromisos y sobre todo, el amor por México”.

La líder ecologista subrayó que el PVEM ha sido parte fundamental de la coalición que respalda el proyecto de la Cuarta Transformación y que continuará trabajando de manera conjunta en el Congreso y en los gobiernos estatales para consolidar los avances alcanzados en materia social, económica y ambiental.

Con esta declaración, el Verde busca dejar claro que la unidad con la presidenta Sheinbaum no solo se mantiene, sino que se fortalece frente a los retos políticos de los próximos años.

Www.elcambiodemexico.com