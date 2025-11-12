La oposición y su error al creer en la revocación de mandato, no esperan la sorpresa que recibirán.

La, aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es más del 70% dicho por encuestas incluso afines, a la oposición.

Los opositores vuelven a equivocarse al creer que la revocación de mandato será el principio del fin para la Cuarta Transformación. No entienden o no quieren entender que el afecto del pueblo hacia la presidenta de México no se construye con propaganda, sino con hechos, presencia y resultados.

Mientras algunos se encierran en sus estrategias mediáticas y discursos vacíos, la mandataria sigue recorriendo el país, escuchando a las comunidades, acompañando a las familias en momentos difíciles y demostrando que el poder puede ejercerse con empatía. Ese contacto directo con la gente es lo que la oposición no logra replicar, porque su distancia del pueblo ya es abismal.

Creen que las campañas de desprestigio bastarán para debilitar al movimiento, pero el respaldo popular se fortalece con cada acción de gobierno que transforma la vida de las personas. La revocación no será un juicio contra la 4T, sino una oportunidad para que la ciudadanía ratifique su confianza en un proyecto que nació del pueblo y sigue caminando con él.

En política, los números pueden manipularse, pero el cariño del pueblo no.

#Prediccionpolítica #lacolumna

Por. Antar Moises N.

#elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México