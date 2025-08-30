La columna: Alito Moreno se lleva su partido, su grupo al basurero de la historia.

Alito, del atril al ring

Alejandro “Alito” Moreno no necesita enemigos: se basta solo para exhibir su miseria política El líder del PRI, ese partido que alguna vez presumió de “institucional”, decidió convertir el Senado en un ring y a sí mismo en protagonista de la bronca más ridícula de los últimos tiempos.

El hombre que jura defender la democracia reaccionó como lo que es: un cacique acostumbrado a resolver a gritos, empujones y amenazas lo que nunca ha sabido debatir con argumentos. “¡Te voy a matar!”, se escuchó en medio de la trifulca. Y no, no era un guion de serie de narcos, era un senador de la República en plena sesión.

Lo tragicómico es que, tras los empujones y la violencia contra un trabajador del Senado, Alito intentó la vieja jugada priista: hacerse la víctima. El mismo que colecciona acusaciones de corrupción, propiedades imposibles de explicar y audios comprometedores, ahora quiere convencernos de que lo agreden y lo difaman. Como si no existieran videos, testigos y hasta la memoria colectiva de un país cansado de su cinismo.

Mientras tanto, Gerardo Fernández Noroña que no necesita mucho para encender reflectores, salió fortalecido.

El priista le regaló, en bandeja de plata, la posibilidad de exhibir la decadencia de un partido que ya no convoca ni a 200 personas, pero que todavía se da el lujo de hacer el ridículo a nivel nacional.

Alito no entiende que ya no estamos en los tiempos en que los priistas imponían miedo. Hoy, su berrinche no asusta: provoca risa. Porque lo que vimos no fue liderazgo ni fuerza, fue desesperación. Y en política, cuando alguien pierde los estribos frente a las cámaras, en realidad lo que está mostrando es su derrota.

Así que sí, Alito quiso intimidar y terminó confirmando lo obvio: que el PRI ya no tiene discurso, que su “líder” no tiene control y que su único recurso es la violencia de cantina.

La gran pregunta es si los priistas de verdad piensan que este es su “renovado rostro” rumbo al futuro o si, de plano, ya se resignaron a que su dirigente los arrastre en caída libre, a empujones y amenazas, hasta el basurero de la historia.

Que opinan.

#elcambiodemexico #noticias #AlitoMoreno #PRI #PAN #fernandeznoroña #Morena