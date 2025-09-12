Nacional

La corrupción del poder judicial de Norma Piña, perduro hasta el último minuto de su administración.

Norma Piña y el amparo previo al caso de huachicol fiscal

Dos días antes de dejar la presidencia de la Suprema Corte, Norma Piña otorgó un amparo a Fernando Farías, uno de los marinos vinculados en la red de huachicol fiscal.

Hoy Farías se encuentra prófugo, lo que alimenta las versiones de que el Poder Judicial ya tenía conocimiento de lo que se venía en torno a las investigaciones y órdenes de aprehensión.

Este hecho refuerza la percepción de que, en momentos clave, la judicatura se adelantó a blindar a ciertos personajes, complicando la acción de la justicia, esto seguramente no lo veras en los medios informativos tradicionales..
Que opinan.

