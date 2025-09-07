La fuerza política de Morena y la confianza crece por Omar García Harfuch por su sensibilidad con el pueblo de México.

Omar García Harfuch: entrega los resultados que exige la presidenta y su fuerza política, nace por ser un personaje con gran sensibilidad y carisma con el pueblo de México.

En la política mexicana abundan los funcionarios que prefieren la discreción de la oficina y la frialdad de los reportes técnicos. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, ha elegido un camino distinto: el de la presencia pública, el contacto directo con la ciudadanía y la transparencia en la comunicación. Esa diferencia, en un país cansado de la opacidad, no es menor.

Su estilo recuerda que la seguridad no es un tema de estadísticas aisladas, sino de confianza social.

En la medida en que un funcionario aparece en el territorio, habla con claridad y da la cara en momentos de crisis, transmite la idea de que hay alguien al frente, alguien que asume la responsabilidad. Esa es una de las razones por las que García Harfuch ha logrado construir una narrativa de cercanía con el pueblo de México.

Los resultados lo acompañan.

Durante su gestión en la Ciudad de México, los delitos de alto impacto registraron descensos importantes; el fortalecimiento de la Policía de Investigación y los operativos contra grupos criminales marcaron una etapa distinta en la capital.

Ahora, al frente de la seguridad a nivel nacional, enfrenta un reto mayor: replicar esa fórmula en un país complejo, diverso y con problemáticas muy distintas en cada región.

Sin embargo, la construcción de su imagen también despierta preguntas.

¿Hasta qué punto su estilo de comunicación puede sostenerse frente a realidades tan desiguales donde grupos políticos de su mismo partido podrían buscar el conflicto por su crecimiento rumbo al 2030?

La expectativa sobre su trabajo es alta, y eso implica que la ciudadanía será también más exigente con los resultados.

Lo cierto es que, en un entorno donde la seguridad suele convertirse en discurso político, García Harfuch ha conseguido algo poco común: ganarse credibilidad tanto por sus acciones como por su forma de comunicarlas. Su reto será demostrar que la confianza depositada en su figura no depende sólo de un estilo personal, sino de una estrategia integral capaz de transformar la relación del Estado con la seguridad pública.

En un país que reclama certeza y resultados, la fórmula de Omar García Harfuch es con total eficacia operativa, aun más la comunicación cercana con las personas, nunca tiene un gesto de molestia con aquellas personas que se acercan a tomar le un video o foto, por ahora, una de las más sólidas dentro del gabinete de seguridad y me atrevo a decir el más cercano a lograr el éxito en 2030.

El tiempo dirá que viene, la realidad que en el Gabinete existe un 85% de confianza, lo que ningún otro puesto del gobierno, estando al fondo abajo la, secretaria de turismo. Educación pública. así lo dicen las tendencias y sin duda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la, secretaria de Marina y Sedena, están al principio de la confianza de la ciudadanía.

Es cuanto.

Que opinas.

Por: Antar Moises N.

#Prediccionpolítica

#elcambiodemexico #noticias #claudiasheinbaum #presidenta #México #omargarcíaharfuch #turismo. #conade #sep