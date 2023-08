Eulalia.

Escrito en español e Inglés….

CONOCES LA HISTORIA DE LA PLANCHADA..

ENFERMERA QUE HA SIDO VISTA EN VARIAS OCASIONES…

SUS APARICIONES EN VARIOS HOSPITALES DE MÉXICO

EN UN HOSPITAL DE MÉXICO LABORÓ COMO ENFERMERA

La leyenda de la planchada…

Probablemente una de las más populares de México. En ella narran la historia de una enfermera fantasmal que vaga por los pasillos del hospital y atiende a los enfermos que necesitan ayuda médica…

Cuentan que cierto día, una chica llamada Eulalia entró a formar parte del personal de enfermería en el hospital. Era una chica de buena presencia, con cabellos rubios, ojos claros y facciones finas, con una actitud amable y educada aunque revestida por un ligero aire de seriedad.

Desde sus primeros días en la institución médica, Eulalia demostró gran profesionalismo y diligencia, mostrándose siempre solicita con el personal médico y con los pobres enfermos, hacia los cuales profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber. Por otra parte, Eulalia siempre estaba muy limpia y arreglada, con el uniforme blanco perfectamente planchado e impoluto, exento de la más mínima mancha o arruga.

Como era de esperarse, Eulalia se granjeó rápidamente el aprecio de los médicos, a la par que, gracias a su natural simpatía, logró verse libre de inspirar envidia en sus compañeras y compañeros de enfermería.

Por otra parte, la vida de Eulalia era realmente tranquila, sana y sencilla, ya que todo su tiempo se dividía entre las labores en el hospital y las atenciones hacia su pequeña pero estable y relativamente feliz familia, conformada por sus padres y sus dos hermanos menores, al menos en lo que respecta a su círculo más cercano. Por ello, los días habituales de Eulalia consistían en trabajar en el hospital, llegar a casa con una sonrisa, comer con todos, dormir un rato, despertar y pasar sus horas siguientes en tareas domésticas que compartía con su madre, en jugar con sus hermanos o en la lectura.

Sin embargo, un día todo cambió…

En efecto, cierta mañana el director del hospital convocó al personal para presentar al nuevo médico que acababa de llegar: el Dr. Joaquín, un tipo inteligente, guapo y alto, venido “de buena familia”, pero con un cierto aire de arrogancia. Todas las demás enfermeras y casi todos los enfermeros fueron, pero Eulalia se quedó atendiendo a un paciente.

Pasados unos cuantos días, Eulalia todavía no había cruzado palabra alguna con el Dr. Joaquín, y apenas lo había visto de lejos, aunque a sus oídos ya habían llegado los rumores que lo retrataban como un tipo orgulloso, como uno de esos hombres que miran a casi todos “por encima del hombro”. Eso hacía que ella no tuviera muchos deseos de conocerlo, pero un día la convocaron para que lo ayudase con la extracción de una bala en la pierna de un paciente…

Pese a los rumores, cuentan que Eulalia quedó prendada del Dr. Joaquín cuando lo vio de cerca, al punto de que sus manos temblaban ligeramente cuando le pasaba los instrumentos, llegando incluso a equivocarse en lo que respecta a entregar el instrumento correcto…

Después de ese primer encuentro, Eulalia empezó a enamorarse apasionadamente del Dr. Joaquín, a pesar de que le decían que no le convenía, que el tipo era un egocéntrico y que coqueteaba con una y otra enfermera.

No obstante ella siguió en su afán, diciéndose que sus compañeras estaban exagerando o simplemente justificando a Joaquín cuando no podía dudar de tales o cuales críticas que sobre él decían..

De ese modo, pasados algunos meses ella consiguió su propósito, el Dr. Joaquín cedió a sus encantos,

aceptando ser su novio.

Durante un largo tiempo Eulalia se sentía la criatura más dichosa del mundo, y su pasión crecía como un incendio a pesar de que Joaquín no parecía amarla con la misma intensidad e incluso, según las malas lenguas,

coqueteaba con otras chicas a espaldas de ella.

Tras poco más de un año de noviazgo, Eulalia se sorprendió cuando cierto día Joaquín le propuso matrimonio, a lo cual ella accedió con el cándido entusiasmo de una quinceañera enamorada. Sin embargo era necesario esperar para la boda, ya que antes Joaquín debía irse a un seminario de 15 días en otra ciudad.

Antes de irse él le pidió que le planchara y preparara un fino traje, ya que debía estar impecable y elegante en el seminario. Entonces ella aceptó y, justo un día antes del viaje, él fue a recoger el traje y a visitarla, hablando tendidamente con ella y despidiéndose entre abrazos, besos y promesas de amor eterno…

Tan solo una semana tras la partida de Joaquín, Eulalia ya lo extrañaba como si hubiese estado ausente varios meses, por lo que a veces adoptaba una actitud de melancólica nostalgia.

Paralelamente, justo después de una semana cumplida desde el último día en que vio a Joaquín, un enfermero la abordó cuando estaba sola, le declaró su amor y le pidió que por favor lo acompañara a una fiesta como su pareja de baile, pero ella se negó y le dijo que si acaso no recordaba que el Dr. Joaquín y ella tenían una relación…

Asombrado, algo herido, el enfermero

la miró, le dijo que no entendía cómo es que nadie le había contado que Joaquín renunció en el hospital que se fue a un viaje de luna de miel con su nueva esposa…

Las palabras del enfermero habían dejado completamente helada a Eulalia,

con esa mezcla de dolor y consternación que alguien siente cuando inesperadamente le informan que su madre o alguien muy querido ha muerto, aunque con la enorme y gran diferencia de que en la mirada de Eulalia latía la decepción. Por eso ella no acertó a decir nada, y solo agachó la cabeza,

se fue caminando con la leve esperanza de que aquello fuese un invento del enfermero para salir con ella.

Pero a la mañana siguiente averiguó en los registros, y efectivamente Joaquín había renunciado,

lo cual era lógico asumir que lo de la luna de miel era también cierto,

tal y como decían muchas más personas además del enfermero…

Desde su decepción amorosa, Eulalia jamás volvió a ser la misma.

Nunca había tenido un novio antes,

solo le había gustado uno que otro chico durante su adolescencia,

con Joaquín supo lo que realmente era el amor.

Sentía que su corazón era un jarrón despedazado sobre el árido suelo de la vida,

al parecer ni ella misma quiso recoger los pedazos y recomponerlo,

ya que permitió que la amargura fuera apoderándose progresivamente de ella, hasta convertirla en un ser frío,

silencioso y sombrío, en una mujer que no volvió a vincularse a ningún hombre porque se abandonó a la idea

que todos eran iguales..

Era ya una enfermera que realizaba su trabajo con el alma empolvada,

El desgano..

Descuidando a los enfermos

hasta el punto de que algunos se dice sufrieron consecuencias de riesgo

por sus negligencias al olvidarse darles la medicación, a pesar de ello no fue despedida porque, sus compañeros y superiores la apreciaban y pensaban que tarde o temprano volvería a ser la chica trabajadora y dedicada a los pacientes que siempre había sido.

Pasaron así los años,

un día la enfermedad cayó sobre ella transformándola en una paciente más del hospital donde por décadas fue indiferente hacia el malestar de los enfermos que tan mal atendía.

Ella era la abandonada ahora. Sin embargo, en lo profundo de su soledad,

La reflexión le ablandó el corazón,

antes de morir, se arrepintió de haber caído en el sufrimiento que la llevó a ser una mala enfermera falleciendo sin poder perdonarse a sí misma y con el anhelo de enmendar de alguna forma sus errores pasados…

Tras la muerte de Eulalia, en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera que no parecía pertenecer al personal del hospital.

Una chica joven con la ropa impecable, perfectamente planchada, tal y como la llevaba Eulalia en vida.

Normalmente los testimonios eran confusos porque solía atender a los enfermos cuando dormían,

se encontraban sedados o estaban muy graves.

En cierta ocasión, una de las enfermeras que trabajaban de noche se quedó dormida en su turno. Su negligencia le podría haber costado la vida a un paciente que necesitaba una importante medicación para tratar una fuerte infección que hacía peligrar su vida.

El hombre semiinconsciente observó como una enfermera la cual no pudo reconocer porque tenía el rostro ligeramente borroso,

le suministró el antibiótico necesario, mientras lo arropaba,

le dedicó una caricia en el pelo.

Un par de horas después,

la enfermera que se había dormido en su turno se despertó sobresaltada acordándose de lo importante que era suministrarle la medicación al señor,

salió corriendo hacia su habitación, temiéndose lo peor.

Al llegar allí se encontró el goteo que mezclaba el antibiótico con el suero, estaba perfectamente colocado y la dosis era la correcta.

Aún asustada le preguntó al paciente quién le había puesto la medicación. La respuesta la dejó helada: Su compañera rubia, la que tiene la bata muy bonita impecable, pero diferente como las, que ocupaban cuando yo era joven señorita le dijo y eso impacto a esta enfermera, que volteo a darle las gracias a Dios por dejar a Eulalia ser una enfermera que cuidaba a los pacientes en los hospitales..

Fueron cientos de veces que

“La Planchada”

Atendió a alguien que necesitaba la ayuda médica o que había sido descuidado por otras enfermeras.

Pocos son los que la recuerdan,

ya que siempre atiende a personas graves o cuando están medio dormidas;

ninguno puede recordar su rostro con claridad, casi siempre que se ha dejado ver, lo ha hecho con su cara ladeada o de espaldas.

Pero todos los testimonios concuerdan en lo mismo, la limpieza su perfecta forma que están planchadas sus ropas,

así como en lo cordial y profesional de su trato.

Algunos entre el personal del hospital, también dicen haberla visto durante escasas fracciones de segundo entrar o salir de la habitación de un paciente incluso haber sido despertados por el espíritu de Eulalia cuando dormían

en sus turnos, tocándoles el hombro,

comprobando al despertar que estaban solos, que los pasillos del hospital estaban desiertos.

Aunque nunca la vieron como una amenaza, ya que ayudaba a los enfermos cuando estos eran descuidados,

cosa que se sabía gracias a los múltiples testimonios de pacientes que afirmaban haber recibido tal o cual medicación en ausencia de personal médico.

LA LEYENDA MÁS ALLÁ DE MEXICO EN BÚSQUEDA DE LECTURAS EN LIBROS, BIBLIOTECAS Y ENCONTRE ESTO AQUÍ LO QUE MUCHOS DE ELLOS CUENTAN…

Según varias fuentes esta leyenda es originaria de México, específicamente del hospital de Juárez, pero se cuenta que la planchada ha aparecido en otros hospitales e incluso hay historias similares en otros países. Esta podría denominarse la versión “moderna” de la leyenda que se hizo enormemente popular en el siglo XX en México. Pero existe una versión anterior surgida a raíz de la Guerra de Intervención Estadounidense que enfrentó a Estados Unidos y México, durante dicha guerra perecieron cerca de 25.000 soldados mexicanos, y en los hospitales de campaña las condiciones de trabajo del personal sanitario eran tan duras que era frecuente que las enfermeras se quedaran dormidas en sus interminables turnos.

Al despertar, muchas de ellas, acudían rápidamente a seguir atendiendo pacientes y se encontraban que ya habían sido limpiadas sus heridas o suministrada la medicación que precisaban.

Al preguntarles quien les había atendido siempre daban la descripción de una mujer rubia con cabello corto y rostro serio, que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajan en el hospital. Los pocos que trataron de seguirla se llevaron la sorpresa de que parecía esfumarse al doblar una esquina…

Solo se que si hay una enfermera que camina por una gran brecha entre el inframundo cuidando a los enfermos,

No es sólo una leyenda, muchas historias de pacientes, enfermeros, doctores, han verificado lo que yo les estoy platicando en este escrito y muy pronto espero abundar más esta investigación con el afán de enseñar que pueden ser muchas luces del universo que Dios a envía a cuidar en muchos países, pero en México estoy seguro que Eulalia ronda muchos hospitales cuidando a los enfermos, y tratando que los atiendan como se debe..

Yo se que en unos meses la investigación que presentaré, puede dar un cambio radical y ver la veracidad de esta historia, pues médicos reconocidos y enfermos han hablado sobre sus anécdotas, espero poder hablar alguien en especial que ha tenido muchas experiencias en los hospitales, que trabajo, incluso el piensa que Eulalia estaba siempre cerca de él, era obvio decía, muchos enfermos nos decían sobre ella e inclusive las enfermeras no entendían como sabian de los medicamentos y donde estaban las llaves, pues veían los faltantes y al ver a los enfermos ya, se los habían suministrafo, lo más raro que la mayoría que les pasaba esto, mejoraban radicalmente, a comparacion de otros…

Muy pronto seguiré con este tema..

Gracias por su Atención y lectura..

Historias verdaderas de lo Sobrenatural..

ESTA PARTE LA ESCRIBO EN INGLÉS ME HABLAN DE OTRO PAÍS Y CON GUSTO LO PASE A TRADUCCIÓN…

SIGNS THAT A HOUSE POSSESSED BY ENTES

OLD, DEMONS OR LEGIONS ..

1 IT WAS PART ..

IF YOU FEEL SOME EFFECT OF THOSE, WHICH BELOW WRITTEN AND SOME CLARIVIDENT, VIDENT, MEDIUM, PSYCHIC, CONFIRM IT IS BETTER TO GET OUT OF THIS PLACE AND RECURRATE YOUR CHURCH OR SOMEONE WHO CAN DRAW A DANGER IN YOUR FAMILY AND PERSON.

THIS HAPPENS VERY COMMON IN SALEM, CHICAGO, ALASKA, SOME PARTS OF THE UNITED STATES, ALSO NOW THEY SEE THROUGHOUT THE WORLD THROUGH THE CIVIL WARS AND OLD COVERS THAT MADE IN THE BASEMENTS, WITH THE OUI, STARS OF INVERT HANDS. ..

POSSESSED HOUSES, SOME THINGS THAT KEEP OLD OR BELONG TO SOME HOUSE RENTED OR PURCHASED ..

Thousands of people are trapped, frozen, tied to places that accuse a strange Negative Vibration, or energetic parasites, which absorb vital energy, tranquility, progress and sometimes even life …

To understand what a possessed house is, it must be understood as a place where energies of shadows, ghosts, specters, entities with a vibration called or known as demons, Ectoplasms, apparitions, have appropriated a certain place.

These produce a psychic alteration, strange phenomena, Poltergeist, displacement of objects, changes of cold temperature, drastic movements in the compasses, dreams that seem real, or with frightening experiences, apparitions and also attacks that you do not imagine exist, but it is not normal wake up hurt or tired ..

Houses through your energy come alive or from items you have,

Houses infested by demonic parasites can be heard and heard that they speak, cry, trap within their walls the energies or psychic echoes of those who lived there, sometimes where rituals, invocations, sessions of spiritualism, ouija, curses, phenomena are performed responses of terrible events executed in those places, rapes, abortions, homicides, rituals of black magic to kill human beings, including seers or psychics who through their voice or writings speak of suffering and pain to a human being or the planet ..etc., these energies accumulate and atren

other dark portals energies that vibrate very similar to negative entities and spiteful souls in sorrow.

You can live in a new place, but the lot or the old construction is already infested, the events will continue in that place, if you do not leave on time you could follow them where you decide to change, just in case it is a possession and they have the certainty that this is the case for some religious or spiritual specialist, that he vibrates it when entering without being told by people what they feel, to avoid chattering or false investigators who only tend to scare people to create fame or visits in their networks ..

Living in a haunted place is high risk for both physical health,

And for the mental states, these energies come to destabilize the mind, inducing acts of violence against itself or others, offending, separating, beating or inducing to have suicidal desires.

As it was with the FEO family

in the house of #AMITYVILLE

Colonial villa type bungalows located in Suffolk County, New York, E. U.

Somehow the houses feel from an energy infestation,

Some haunted houses where no one progresses, there is the stagnation of life, discussions, illnesses, losses, chaos and it can be worse.

Signs of activity or infestation Paranormal or with souls (Ghosts)

Feeling of discomfort,

desires to leave the place,

when they leave they feel good or calmer ..

Cold, currents for no apparent reason ..

Bumps late at night,

noises,

keys that open,

lights that turn on or off ..

Feeling of being observed …

Appliance damage ..

Dairy products that rot

even being refrigerated …

Foods that are easily damaged

Plants that wither or don’t bloom

Restless pets that bark at the walls, and can get sick very often, many lizards in their eyes.

Moisture or stains on your walls or furniture without moisture in your home,

Without a cause or reason

Moans or wails that are heard while sleeping, if you feel that you are enclosed, you can not move and wake up, usually when it passes between 12 and 3 in the morning or afternoon, it is time for the war between hell against the most holy Trinity..

Hear that they call you, whistle, clap, hit, or feel that something or someone enters your room

Depression between 1 and 3 in the morning.

Skin marks, scratches, bruises ,.

Windows and doors that are open or close by themselves

Sometimes episodes outside the body, living experiences in the house, locked doors, moving objects, dolls, toys and things that are still lit while disconnected …

Sometimes there are people who have taken it very lightly or as a game, sometimes when it has happened to them, they do not accept it and for that reason they are unwittingly damaged, sometimes two or three people or children come to feel, and they do not appearance with others, they try to create a war of exceptions, to make them fight, just open their minds and give themselves the opportunity to believe or at least take someone to bless or protect their house, if nothing happens in those periods, it can be simply some personal problem, but when more than 2 listen to the same thing or attack them when sleeping and even dogs or cats bark or meow very constantly, if they did not, you can have intruders or energies in your home, land or company ..

COMING SOON PART 2 ..

Of haunted houses, possessions of properties and even objects ..