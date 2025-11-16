La marcha que busco desestabilizar en CdMx.

Buscaron medios nacionales, influencers de derecha y políticos de tercera generación, menos jóvenes como sería, hacer una marcha qué recordará este país y solo lograron hacer el ridículo, esta vez eran muy pocos, entre ellos iban el bloque que busca atacar al gobierno federal y policías lo conocen como el bloque negro, lograron golpear a policías que fueron atendidos por paramédicos, la realidad que cada vez son menos quien busca lastimar a México, estas marchas no tienen nada de pacíficas y todo México lo observa, la oposición esta cada vez más olvidada y vendrán nuevos partidos qué merezcan crecer o políticos independientes, para dejar atrás a quienes le han hecho tanto daño a México como Vicente Fox, Felipe Calderón, Acosta Naranjo, etc..

Que opinan.

