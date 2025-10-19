La presidenta Claudia Sheinbaum no piensa en las mentiras de opositores. Busca brindar atención y afecto a su pueblo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

a pesar de los dichos opositores no hace política como buscan señalar con sus conocidas redes sociales y noticias de medios opositores.

Fue al lugar donde las aguas dejaron mucho dolor en las familias y perdidas de sus cosas que son necesarias para el día a día, pude observar que muchos políticos y medios informativos minimizaron y buscaron sacar noticias falsas qué las imágenes eran con inteligencia artificial, ella no fue por las fotos, la mandataria se presentó a darles seguridad a los damnificados que no están solos y solas, que cada pérdida de su hogar las van a recuperar y muchos lloraran su dolor familiar, pero no están solos, ahí siempre estarán buscando levantarse con la ayuda del gobierno, algo que nunca hicieron en el PRIAN.

En momentos difíciles, el liderazgo se demuestra con hechos, no con discursos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió a las zonas afectadas por las recientes lluvias e inundaciones, donde cientos de familias perdieron su patrimonio y enfrentan hoy la dura tarea de reconstruir sus vidas.

Su presencia no respondió a intereses políticos ni a estrategias de imagen. Fue una acción de responsabilidad y empatía, porque la mandataria entiende que en los momentos de crisis, la gente necesita sentirse acompañada, escuchar una palabra de aliento y saber que el gobierno está ahí para respaldarles.

A pesar de los intentos de algunos sectores por minimizar su visita o incluso difundir noticias falsas, la realidad es que Sheinbaum recorrió personalmente las comunidades afectadas, escuchó a los damnificados y supervisó los apoyos que ya se están entregando. Su mensaje fue claro: ninguna familia quedará sola y cada hogar que haya sufrido pérdidas será atendido.

El gobierno federal trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y municipales para restablecer servicios, rehabilitar caminos y reconstruir viviendas, demostrando que la atención al pueblo es una prioridad, no una promesa.

La diferencia es evidente. Mientras en el pasado la respuesta ante la tragedia era la indiferencia o la burocracia, hoy el gobierno de México actúa con sensibilidad, cercanía y resultados. Claudia Sheinbaum gobierna con presencia, compromiso y humanidad, consolidando una nueva forma de hacer política: la que pone al pueblo en el centro de todas las decisiones.

Por. Antar Moises N.