LA TRAICIÓN DE MARIO DELGADO A LÓPEZ OBRADOR.

La lucha del hoy ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien después de ganar de forma apabullante a Ricardo Anaya y Meade, asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. Esta transformación se presenta como un cambio profundo en la política y la administración pública del país, siguiendo lo que López Obrador considera tres transformaciones importantes en la historia de México: la Independencia, la Reforma y la Revolución. La Cuarta Transformación tiene como objetivo abordar problemas estructurales en México, como la corrupción, la desigualdad y la impunidad. Su propuesta incluye políticas para fortalecer el Estado de bienestar, mejorar la economía, implementar políticas sociales para los más vulnerables y promover la participación ciudadana. Desde su llegada al poder, López Obrador llevó a cabo diversas reformas y políticas que formaron parte de los cimientos de quien hoy trabaja en la llamada #cuartatransformación. Como olvidar que al estar #MarioDelgado como presidente del CEN de #Morena, dejó abierta la entrada a muchos políticos que fueron en contra de todo lo pedido por el ex presidente, como #RommelPacheco, quien se jactó con burla en videos de haber votado contra las reformas del gobierno federal en turno, al negarle acción nacional la participación para contender como alcalde de Mérida, decide entrar a las filas de Morena y es aceptado para perder su municipio y darle la #CONADE como un premio. Recordemos con la creación de programas sociales, la lucha contra la corrupción y el planteamiento de proyectos de infraestructura se lograron cambios en el país. La Cuarta Transformación genera tanto apoyos como críticas en la sociedad mexicana, y su impacto se sigue evaluando en el contexto actual de nuestra nación. La realidad que desde la llegada de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum Pardo, México recibe apoyos en la gente, es un gobierno austero, que quitó a los ricos y poderosos para lograr darle a su gente lo necesario para levantar un país que requería ayuda en su población más vulnerable. Eso solo sucedió con la 4ta Transformación. ¿Tú qué opinas? Comparte y haz que muchos conozcan que es la Cuarta Transformación y con ella llegó El Cambio de México

