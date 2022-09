¿Las mascotas saben antes que nosotros si va a temblar?

“El patrón espacio-temporal es sorprendentemente similar… A partir de esto, llegamos a la conclusión de que al menos parte del comportamiento anormal de los animales podría estar relacionado simplemente con los temblores leves que preceden al terremoto, pero dado que aún no hay evidencia que demuestre que los animales pueden predecir terremotos, tenemos que ser escépticos ante esta afirmación“, señaló la investigadora en el estudio Can Animals Predict Earthquakes?.

De acuerdo con Heiko Woith , sismóloga del Centro Alemán de Investigación en Geociencias , responder a esta pregunta no es tan sencillo como se piensa, ya que no todos los comportamientos que presenten nuestros animales podrían estar ligados a un sismo o terremoto como tal.