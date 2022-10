Layda Sansores Revela Presunto Acuerdo Entre Monreal y ‘Alito’ Moreno; Ambos Responden

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó en su programa semanal una presunta conversación entre el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal y el presidente del PRI, Alejandro Moreno.

Esta noche, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presentó en su programa semanal unos pantallazos de una presunta conversación entre el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, y el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en 2020, previo a la elección para gobernador de Zacatecas. Ambos ya respondieron.

“Quedamos que en la tierra va hombre y no hay alianza, por favor? Me impresiona tu falta de palabra conmigo, es lamentable, me duele tu engaño. Podría esperarlo de cualquiera, menos de ti”, escribió presuntamente Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena. “Lamento mucho que pienses eso, lo importante es lograr el objetivo, simplemente teníamos que cumplir el género y eran los costos de poder armar la coalición al final. Lo que importa es el resultado y vas a ganar tu tierra, tiempo al tiempo. ningún engaño. no había ninguna opción para cumplirle con el genero, pero lo que te interesa se logrará que es ganar, abrazo”, señaló Alejandro Moreno, dirigente Nacional PRI

En una presunta conversación por WhatsApp, fechada el 9 de diciembre de 2020, entre Alejandro Moreno y Ricardo Monreal, el senador morenista se habría comprometido en apoyar al dirigente del PRI con sus problemas legales, ante la Fiscalía General de la República y ante la Unidad de Inteligencia Financiera, a cambio de que el líder priista facilitara el triunfo de Morena en Zacatecas, donde el candidato a gobernador era su hermano David Monreal.

En la conversación, recreada para presentarse en el programa “El Martes del Jaguar”, se hace referencia a que, parte del acuerdo, sería que no hubiera alianza entre el PAN, PRI y PRD, situación que no se cumplió porque el 23 de diciembre, los tres partidos sí terminaron anunciando una coalición encabezada por Claudia Anaya. Alejandro Moreno también habría comprometido apoyo legislativo para Morena.

“El 7 de junio yo estoy sentado construyendo acuerdos y consensos con nuestros legisladores que tengamos. Soy práctico y pracmático y valoro tu apoyo”, escribió Moreno.

Al final, destaca Layda, Alejandro Moreno no cumplió sus promesas a Monreal.

“Cómo lo puede engañar. Monreal que tiene una experiencia que es de los políticos con más experiencia, yo me impresiono”, refirió Sansores.

La gobernadora también respondió a los señalamientos de Monreal respecto a que la difusión de esta información sería una guerra sucia en su contra.

“La guerra sucia él la inicia cuando en la CDMX mete las manos en la elección pasada solo por intereses personales. Entonces por querer ganar la CDMX e irse preparando él maneja ciertas alcaldías y le puso dinero y puso a sus candidatos y la que se quedó en Cuauhtémoc pues lo gana y luego se le sale de control. Monreal está su cuerpo, pero ya no está su alma y él ya no está con nosotros. Está lastimando a todo un movimiento del que él fue parte y ahora ya sabe que no le alcanza para ser presidente entonces, por eso metió las manos en la CDMX”, señaló la gobernadora de Campeche.

Tras la difusión, Alejandro Moreno tuiteó:

“Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador Ricardo Monreal, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. a su partido le faltan muchos como él”. Mientras que el legislador morenista compartió un video, desde el Senado, acompañado por otros legisladores de Morena.

Mi amistad, mi solidaridad y mi absoluto respaldo al senador @RicardoMonrealA, un político de experiencia, que siempre ha privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos en favor de México. A su partido le faltan muchos como él. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 26, 2022

“El trabajo todo lo vence. No nos espanta nada, no nos asusta nada, estamos actuando con responsabilidad para darle al país, una ley de ingresos capaz de enfrentar los retos del próximo año, no nos distrae nada, ni los juegos de artificios, ni las descalificaciones, ni las intrigas, y en su momento ejerceremos nuestro derecho como lo afirmé”, concluyó Monreal. El trabajo todo lo vence. Fuimos votados para no fallarle a la población y aquí estamos, de pie, discutiendo la Ley de Ingresos de la Federación. No caigamos en provocaciones. Busquemos la reconciliación. pic.twitter.com/GymBMd3kmZ — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2022 Con información de En Punto KAH

