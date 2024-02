Emilio “N” no ha ganado ningún juicio al que el MPF lo ha sometido, solo ha obtenido privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionado, Resoluciones dictadas en forma parcial e ilegal por el Juez de Control Gerardo Genaro Alarcón López y por los Magistrados de los Tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro. Hoy, el Juez de Amparo Juan Pedro Contreras Navarro, lo deja en libertad procesal para que así continúe su juicio, porque considera que no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Hace caso omiso de que dicho individuo fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga. Todos estos privilegios injustos, inequitativos y parciales, así como las descalificaciones constantes al respecto son inaceptables; por lo que de inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente, para obtener la justicia en este caso, que ha sido tan complicado lograr, en razón de lo expuesto.

