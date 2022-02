Libro de memorias del príncipe Enrique ‘sacudirá’ núcleo de la Monarquía británica

Según esa fuente cuya identidad no se ha identificado, “al principio hubo grandes problemas (entre ellos) pero Enrique y su hermano Guillermo crecieron y maduraron, las cosas mejoraron y ahora pueden convivir como adultos. Nunca han tenido una relación cercana y no la tienen”.

Durante esa intervención, no obstante, el hermano pequeño del príncipe Guillermo no aludió al anuncio de Isabel Il, un silencio que habla por sí solo, según dice al citado periódico un allegado al príncipe, según el cual Enrique no mantiene una relación cercana con Camilla.