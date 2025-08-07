Nacional

Lilly Tellez esta loca dice YEIDCKOL a reportera.

Embajadora, ¿qué opina de lo que dice la senadora #LillyTellez sobre la #GuarderíaABC se le pregunta a Claudia Pavlovich, decide no contestar
Quien sí responde es la legisladora yeidckol, quien desestima las declaraciones, y dice tajante No hay que hacerle caso a Téllez, porque está loca, afirma.
Que opinan

elcambiodemexico #noticias #LillyTellez #Morena #panama

